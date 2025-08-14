Trump, Putin ile Görüşmesinde Ukrayna'ya Dikkat Çekti

WASHINGTON, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacakları toplantıda Putin'in Ukrayna'da devam eden çatışmaların sonlandırılmasına yönelik ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'nın "çok ağır sonuçlarla" karşılaşacağını söyledi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa'dan bazı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinin ardından çarşamba günü yaptığı açıklamada Putin ile gerçekleştireceği görüşmelerin sorunsuz ilerlemesi durumunda yakın zamanda Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir zirve düzenlemeyi umduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de aynı gün erken saatlerde yaptığı açıklamada Trump-Putin görüşmesinden sonuç alınamaması halinde Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımları daha da sıkılaştırabileceğini ifade etti.

Trump ile Putin arasındaki yüz yüze görüşmenin cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinin en büyük kenti Anchorage'da yapılması planlanıyor. Trump, bu görüşmeyi bir tür değerlendirme toplantısı diye nitelendirdi.