Trump, otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ithalatına yüzde 25 civarında gümrük vergisi getirmeyi planladığını ve daha fazla detayın 2 Nisan'da açıklanacağını söyledi. Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Vergi oranlarını muhtemelen 2 Nisan'da açıklayacağım ancak yüzde 25 civarında olacak" dedi.

İLK OLARAK %25 AMA DAHA DA ARTABİLİR

Trump ayrıca ilaç ve çiplere yönelik gümrük vergilerinin ilk etapta yaklaşık yüzde 25 civarı olacağını ve bir yıl içinde önemli ölçüde artacağını belirtti. Gümrük vergilerinin şirketleri ABD'ye geri dönmeye teşvik edeceğini iddia eden Trump, ülke içinde fabrika kurmaları halinde vergilerin sıfır olacağını söyledi. Trump gümrük vergileri, vergiler ve teşviklere ilişkin ekonomi politikaları nedeniyle bazı büyük şirketlerin ABD'ye dönmek istediklerini belirtti.