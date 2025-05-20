Trump, Orta Doğu Ziyaretini Başarıyla Tamamladı

Trump, Orta Doğu Ziyaretini Başarıyla Tamamladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyaretinin ardından Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin ABD'ye olan ilgisini artırdığını savundu ve 5,1 trilyon dolarlık yatırım sözüyle geri döndüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretle Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yüzlerini artık Çin'den ABD'ye dönmeye başladığını savundu.

Başkan Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçilerle yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirirken Orta Doğu ziyaretine ilişkin de yorum yaptı.

Trump, Orta Doğu ziyaretinin çok başarılı geçtiğini, oradan 5,1 trilyon dolarlık "yatırım sözüyle" geri döndüğünü ve bunun ABD için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin bölgedeki en güçlü ve zengin ülkeler arasında olduğunu söyleyen Trump, "Bu ülkeler (Joe Biden yönetimi) ABD tarafından terk edildiler ancak artık Çin'e gitmiyorlar. Bizi seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Biz onları gözeteceğiz, onlar da bizi gözetecek." diye konuştu.

Trump, söz konusu ülkelerin artık ABD'ye saygı duyduğunu dile getirerek, "Tekrar söylüyorum, Çin onları ele geçirecekti. Suudi Arabistan'a bakarsanız, Katar'da, BAE'de neler olduğuna bir göz atarsanız, Çin her şeyi ele geçirecekti." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu ülkelerle önemli yatırım anlaşmaları yaptıklarını kaydeden Trump, başka bir ABD başkanının benzer anlaşmaları yapamayacağını savundu.

Başkan Trump, 13-16 Mayıs'ta Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turunda her üç ülkeyle de savunma dahil birçok alanda önemli anlaşmalara imza atmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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