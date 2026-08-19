Trump: Kanada'ya %50 gümrük vergisi 3 gün askıya alındı

WASHINGTON, 19 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerinin üç gün süreyle askıya alındığını söyledi.

Trump salı günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile Kanada'nın anlaşmaya vardığını belirterek, anlaşmanın nihai halinin çarşamba günü uygulanmaya başlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua