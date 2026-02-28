Haberler

Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunun "anlamlı" olması gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini ancak bunun anlamlı olması gerektiğini vurguladı. Trump, İran'ı eleştirerek, anlaşmanın koşullarında ciddi olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini ancak bunun "anlamlı bir anlaşma" olması gerektiğini belirtti.

Trump, Texas'ın Corpus Christi sahil kentine yaptığı ziyarette konuştu.

"Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, kolay değil, hiç kolay değil." diyen Trump, isim vermeden İran'ı "47 yıldır insanların bacaklarını, kollarını ve yüzlerini parçalayan bir ülke" olarak niteledi."

Trump, "Gemileri batırıyorlar, insanları öldürüyorlar sadece Amerikalıları değil, birçok insanı. Korkunç. Son iki, üç ayda 32 bin protestocu öldürüldü." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, ancak bu konuda "anlamlı bir anlaşma" istediklerini söyledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi, o güzel B2 bombardıman uçaklarıyla nükleer kapasitelerini etkisiz hale getirdik ama ben bunu barışçıl yoldan yapmayı tercih ederim. Size çok zor ve çok tehlikeli insanlar olduklarını söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-"Tarihi bir Amerikan enerji patlamasına tanık oluyoruz"

Konuşmasında enerji politikaları ile petrol ve doğal gaz üretimindeki artışa da değinen Trump, "Daha önce hiç görmediğimiz, tarihi bir Amerikan enerji patlamasına tanık oluyoruz." dedi.

Trump, göreve geldiği ilk gün "Ulusal Enerji Acil Durumu" ilan ettiğini anımsatarak, ABD'nin günlük petrol üretiminin arttığını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yükseldiğini ve benzin fiyatlarının gerilediğini anlattı.

Venezuela'dan gelen petrole de değinen Trump, ülkeden 80?milyon varil petrol alındığını, bunun hem Venezuela hem de ABD için olumlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı

Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Air Force One'dan inmiyordu! Şimdi tarifeli uçakla seyahat ediyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık tehdit etti