Trump, Davos'ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunu görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Grönland'ı satın alma isteğinin nedeninin ulusal güvenlik olduğunu belirtti. Nadir toprak elementleri elde etme iddialarını reddederek, güvenliği öncelikli hedef olarak vurguladı.

Davos'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı "nadir toprak elementleri" için değil tamamen ulusal güvenlik gerekçeleriyle almak istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, son dönemin en önemli başlıklarından biri olan Grönland konusunda NATO Genel Sekreteri Rutte'nin endişelerini gidermeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Trump, Grönland'ı daha fazla nadir toprak elementleri elde etmek için satın alma girişiminde bulundukları iddiasını reddederek, "Grönland'ı güvenlik için istiyorum. Başka bir amaçla istemiyorum. O kadar çok nadir toprak elementimiz var ki, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Başka bir amaçla ihtiyacımız yok." dedi.

ABD Başkanı, Grönland'deki nadir toprak elementlerinin çıkarılmasının da oldukça zor olduğuna işaret ederek, tek amaçlarının "ulusal güvenlik endişeleri" olduğunu savundu.

Trump, Davos'ta yaptığı konuşmada, Grönland ile ilgili bir soru üzerine, "Askeri seçenek gündemde değil, bunun gerekli olacağını sanmıyorum. İnsanların bu konuda en iyi kararlarını vereceklerini düşünüyorum ve bunun gerekli olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.

