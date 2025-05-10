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Trump, Göçmenlere Ücretsiz Uçuş İzni Veren Kararnameyi İmzaladı

Trump, Göçmenlere Ücretsiz Uçuş İzni Veren Kararnameyi İmzaladı
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkeden gönüllü olarak ayrılan göçmenlere ücretsiz uçuş yapma izni veren bir başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, göçmenlerin hızlı bir şekilde ülkeyi terk etmelerini kolaylaştıracak çeşitli uygulamalara yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki göçmenlerin "ABD dışına ücretsiz uçuş" yapmalarına izin veren başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "CBP Home" uygulaması ve "Eve Ücretsiz Dönüş" programlarını içeren kararnameye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, göçmenlerin ABD'den "hızlı bir şekilde ayrılmalarını kolaylaştırmak" için "CBP Home" uygulaması gibi çeşitli yöntemlere başvurulacağı kaydedildi.

ABD'yi "kalıcı olarak" terk eden göçmenlere sağlanan tüm uçuşların Federal Hükümet tarafından finanse edileceği aktarılan açıklamada, ülkeyi gönüllü ve kalıcı olarak terk eden herkese "çıkış ikramiyesi" sağlanacağı bildirildi.

Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, büyük harflerle "Hemen şimdi ücretsiz uçuşunuzu ayarlayın" ifadesini kullandı.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca, Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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