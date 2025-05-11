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Trump, Düzensiz Göçmenler İçin Sert İfadeler Kullandı

Trump, Düzensiz Göçmenler İçin Sert İfadeler Kullandı
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 21 milyon düzensiz göçmen tarafından 'işgal edildiğini' öne sürerek, adalet sisteminin göçmenleri ortadan kaldırmasına izin vermesi gerektiğini savundu. Aksi takdirde, ABD'nin 'üçüncü dünya ülkesi' olacağı uyarısında bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 21 milyon düzensiz göçmen tarafından "işgal edildiğini" öne sürerek, ABD adalet sisteminden "bunları ortadan kaldırmasına" izin vermesi, aksi takdirde ABD'nin "üçüncü dünya ülkesi olacağı" iddiasında bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda göçmen politikaları aleyhine karar veren ülkedeki mahkemeleri eleştirdi.

ABD'nin "21 milyon yasadışı göçmen tarafından işgal edildiğini" savunan Trump, "Bunların çoğu katil ve en yüksek dereceden suçlu. Eğer radikalize olmuş ve beceriksiz bir mahkeme sistemi nedeniyle onları ortadan kaldırmamıza izin verilmezse, ABD hızla, şiddet ve suçla dolu üçüncü dünya ülkesi olacak, bir daha asla büyüklük göremeyecek." ifadelerini kullandı.

Trump, hükümet avukatlarının Anayasa Mahkemesi dahil ilgili mahkemelerde bu "gerçeği" belirtmeleri gerektiğini savunarak, 5 Kasım 2024 Başkanlık seçimlerini "ezici bir çoğunlukla" kazandığını hatırlattı.

"Seçildiğim işi yapmama izin verilmeli." diye yazan Trump, "Aksi takdirde, artık bir ülkemiz olmayacak. Amerika'yı tekrar büyük yapın!" ifadelerine yer verdi.

Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnameleriyle ülkede düzensiz göçmenlere karşı mücadele başlatmıştı.

Göçmen hakları savunucuları ise düzensiz göçmenlerin, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından gözaltına alınarak hiçbir mahkeme süreci olmadan El Salvador'daki yüksek korunaklı hapishaneye gönderilmeleri dahil, sınır dışı edilmelerine yönelik uygulamalar için Trump hükümetine çeşitli davalar açmıştı.

Davalardan bazıları ülkenin en üst merci olan Anayasa mahkemesine kadar intikal etmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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