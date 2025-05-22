Trump, Basın Toplantısında Muhabiri Azarlayarak Kovdu

Trump, Basın Toplantısında Muhabiri Azarlayarak Kovdu
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Trump, Basın Toplantısında Muhabiri Azarlayarak Kovdu
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile düzenlediği basın toplantısında, Katar'dan gelen Boeing uçağına ilişkin soru soran NBC muhabirini azarlayarak salondan kovdu. Trump, muhabirin yeterliliğini sorguladı ve jetin ABD Hava Kuvvetleri için değerli bir ek olduğunu vurguladı.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın hediye ettiği Boeing uçağına ilişkin soru soran NBC muhabirini azarlayarak salondan kovdu.

Başkan Donald Trump Çarşamba günü Oval Ofis'te Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında NBC News'ten Peter Alexander, Pentagon'un Çarşamba günü Air Force One olarak kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık bir Katar jetini resmi olarak kabul etmesi konusunda Başkan Trump'a soru sordu.

Trump, Alexander'ın sözünü bitirmediği soruyu tersleyerek,"Sen neden bahsediyorsun? Buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sen gerçekten berbat bir muhabirsin. Birincisi, muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı.

Trump, ABD Hava Kuvvetleri'ne verilen jetin "çok hoş bir şey" olduğunu savunarak, Katar'ın ayrıca 5.1 trilyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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