Trakya Üniversitesi ve Edirne Belediyesi'nden Ortak Projeler

Trakya Üniversitesi ve Edirne Belediyesi ortak çalışma grupları toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında 25 Ağustos'ta imzalanan işbirliği ve istişare protokolü kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, dekanlar, müdürler, daire başkanları ve belediye birim amirleri katıldı.

Tan ve Ergüden, iki kurumun ortak çalışmasının önemine dikkat çekerek yürütülecek projelerin başarılı olmasını ve Edirne'ye katkı sağlamasını temenni ettiler.

Toplantının devamında sanat, estetik ve heykel, yol, ağaçlandırma ve peyzaj, eğitim, koruyucu sağlık hizmetleri ile ekonomi ve yatırım başlıklarında altı ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Komisyonlarda şehirle ilgili öncelikli konular ve yapılacak projelerin yol haritası ele alındı.