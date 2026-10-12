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Trakya Üniversitesi öğrencisi Dağlı, Halk Koşusu'nda kadınlarda 12'nci oldu

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Trakya Üniversitesi öğrencisi Dağlı, Halk Koşusu'nda kadınlarda 12'nci oldu
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Trakya Üniversitesi öğrencisi Hilal Nur Dağlı, Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'ndaki Halk Koşusu'nda kadınlar genel kategorisinde 12'nci oldu. Ankara'da düzenlenen organizasyona 52 ülkeden 192 yabancı atletin de aralarında bulunduğu 4 bin 105 sporcu katıldı.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Hilal Nur Dağlı, Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda kadınlar genel kategorisinde 12'nci oldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen organizasyon Ankara'da gerçekleştirildi.

Yarışlarda 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maraton, 10 kilometrelik Gelişim Koşusu ve 4,4 kilometrelik Halk Koşusu kategorilerinde mücadele edildi. Organizasyona 52 ülkeden 192 yabancı atletin de aralarında bulunduğu toplam 4 bin 105 sporcu katıldı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Trakya Koşu Topluluğu Başkanı Dağlı, 4,4 kilometrelik Halk Koşusu'nda kadınlar genel kategorisinde 12'nci sırada yer aldı.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aykut Aksu da organizasyonda Trakya Koşu Topluluğu danışmanı olarak görev aldı.

Kaynak: AA
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