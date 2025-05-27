Trakya Üniversitesi Öğrencileri Ticaret Bakanlığı'nı Ziyaret Etti

Trakya Üniversitesi Öğrencileri Ticaret Bakanlığı'nı Ziyaret Etti
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Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri, Ticaret Bakanlığı'nda çeşitli birimlerle görüşmeler yaparak gümrük uygulamaları ve sektör farkındalığı hakkında bilgi aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri, Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Personel Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bakanlık Basın Danışmanlığı'nda görüşmeler yapıldı.

Personel Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda iletişim kanallarının açık tutulması ve ortak projeler geliştirilmesi ele alındı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmede, öğrencilerin sektörel farkındalığını artırmaya yönelik bilgi paylaşımı sağlanırken, Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan ile yüksekokulun iletişim ve kurumsal görünürlüğü konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmede ise güncel gümrük uygulamaları hakkında detaylı bilgi alışverişi yapıldı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan toplantıda, Gümrük Müdürlüklerinde kullanılan BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sisteminin eğitim talebi görüşüldü. Bu kapsamda, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Irmak Çetin'e BİLGE Programı eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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