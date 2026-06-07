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Trakya'dan mayısta 198,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan mayıs ayında 198 milyon 570 bin 270 dolarlık ihracat yapıldı. Tekirdağ 182 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, ocak-mayıs döneminde bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 14 milyon doları aştı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 198 milyon 570 bin 270 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da gelişen sanayisiyle her geçen dönem üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, 182 milyon 180 bin 770 dolarla ön plana çıkan il oldu.

Tekirdağ, deniz ve kara yolu ulaşımında avantajlı olan Trakya'da ilk sıradaki yerini korudu.

Bölgenin mayıs ayı ihracatında Kırklareli 8 milyon 454 bin 850 dolarla ikinci, Edirne ise 7 milyon 934 bin 650 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe yapılırken Kırklareli ve Edirne'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüyle öne çıktı.

İhracatta Tekirdağ'ın en büyük pazarı Almanya olurken, Kırklareli ve Edirne'den en fazla ihracat Bulgaristan'a yapıldı.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 14 milyon 43 bin 440 dolara ulaştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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