Trakya'da geçen ay 4 bin 386 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya'da şubat ayında 4 bin 386 konutun satıldığını açıkladı. Tekirdağ 3 bin 269 satışla en çok konutun satıldığı il olurken, Edirne'de 590, Kırklareli'nde ise 527 konut satıldı.
Kaynak: AA / Nihat Evren