Trakya'da geçen ay 4 bin 376 konut satıldı
TÜİK verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziranda 4 bin 376 konut satışı yapıldı. En yüksek satış Tekirdağ'da gerçekleşti.
??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 4 bin 376 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 354, Kırklareli'nde 443, Edirne'de ise 579 konutun satışı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop