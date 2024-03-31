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Trakya'da hastalar seyyar sandıkta oy kullanıyor

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Trakya'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Edirne'de Sultan 1. Murat Hastanesi'nde solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Osman Morto, hastaneden hasta nakil aracıyla Bosnaköy köyü muhtarlığına götürüldü.

Morto burada sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Eskici, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kentte 7 kişinin seyyar sandıkta oy kullanacağı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz'ın evine de seyyar sandık götürüldü.

Oyunu kullanan Ayaz, seçimlerin Türkiye ve şehirler için hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ'da 14 kişi seyyar sandıkta oy kullanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Sağlık Güncel Haberler

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