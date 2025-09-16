Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Korkmaz Çifti İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

SAKARYA'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Murat Korkmaz (62) ile eşi Havva Korkmaz (60) için Zonguldak'ta cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler, Ankara'ya gönderildi.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya'nın Hendek ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuna T. (55) idaresindeki 34 KJC 217 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa B. (63) yönetimindeki 67 DC 930 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan 67 DC 930 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü Mustafa B. ile araçta bulunan Murat Korkmaz, eşi Havva Korkmaz, yeğenleri Umut Korkmaz (31) ile diğer otomobildeki Tuna T. yaralandı. İtfaiye görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Hendek Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak'ta bir mobilya fabrikasının sahibi olan Murat Korkmaz ile eşi Havva Korkmaz, kurtarılamadı. Ailenin, Murat Korkmaz'ın kalça ameliyatı için Zonguldak'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Cenazeler Zonguldak'a getirildi ve Uzun Mehmet Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi Korkmaz çiftinin aile üyeleri, tabutları başında taziyeleri kabul edip, gözyaşı döktü. Kazadan hafif yaralı kurtulan Umut Korkmaz da amcası ve yengesinin cenaze namazına katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz çiftinin cansız bedenleri toprağa verilmek üzere memleketleri Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Ahatlar köyüne gönderildi.