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Trabzonspor'un Eski Futbolcusunun Kardeşi Toprağa Verildi

Trabzonspor'un Eski Futbolcusunun Kardeşi Toprağa Verildi
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Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Divan Kurulu üyesi Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi Haydar Denizci, Trabzon'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Divan Kurulu üyesi Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi Haydar Denizci, Trabzon'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Haydar Denizci'nin cenazesi, Ortahisar ilçesindeki Yalı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci ile aile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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