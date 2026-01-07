Haberler

TTSO Başkanı Çelebi, Rize ve Trabzon'da düzenlenecek etkinlikleri değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, 23-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Uzungöl Kış Festivali, Ayder Kardan Adam Şenliği ve Maçka Gastronomi etkinliklerinin bölgede kış turizmini canlandıracağını belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 23-25 Ocak'ta Rize ve Trabzon'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda insanın katılacağını belirtti.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede yapılacak etkinliklerin önemine değinerek, kış turizmine yönelik faaliyetleri büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Trabzon ve Rize'nin 23-25 Ocak tarihleri arasında önemli etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını anımsatan Çelebi, şunları kaydetti:

" Uzungöl'de Kış Festivali, Ayder'de Kardan Adam Şenliği ve Maçka'da Gastronomi etkinliği düzenlenecek. İnanıyorum ki her üç etkinliğe de bölgeden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden binlerce insan akın edecek. Bu üç etkinliğin de birbirini destekleyeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha koordineli şekilde takvime bağlanarak bu etkinliklerin devam etmesini, bölge kış turizmini daha yukarılara taşımasını bekliyoruz."

Doğu Karadeniz'in kış turizminde önemli bir potansiyeli olduğuna işaret eden Çelebi, "Bunun için her il kış potansiyellerini daha aktif hale getirmeli. Bu kapsamda kış turizmi festivalleri rekabet eden değil, birbirini besleyen etkinlikler olarak gelişme gösterecektir. Doğru planlama ile kış ayları istihdamın korunduğu, ticaretin canlı kaldığı, bölgenin yıl boyunca gündemde olduğu bir döneme dönüşebilir." dedi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı