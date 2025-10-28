Trabzon Of'da 3. Bisiklet Şöleni Düzenlendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen 3. Bisiklet Şöleni, kaymakamlık ve belediye başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, katılımcılara bisiklet hediye edildi.
Trabzon'un Of ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. Bisiklet Şöleni düzenlendi.
İlçe Kaymakamlığı ve Of Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce organize edilen bisiklet şöleni, TOKİ Konutları önünden başladı.
Kaymakamlık önünde sona eren programa İlçe Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Olcay Hülür, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal ve protokol üyeleri katıldı.
Düzenlenen ödül töreninin ardından çekilen kura sonucu 3 katılımcıya bisiklet hediye edildi.
Törende konuşan Akça, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek ilçe halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.