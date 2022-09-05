Trabzon haberleri: LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Trabzon'da yüzleri güldürdü

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı"nın Trabzon'a geldiği bildirildi.

LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, Millet Bahçesi'nde "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım ulaştırıldığı belirtildi.

"İyilik Tırı" ekiplerinin çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye ettiği vurgulanan açıklamada, palyaço ve çeşitli çizgi film karakterlerinin kıyafetlerini giyen bazı ekip üyeleri ise çocuklarla oynayıp yüzlerini boyadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin tüm bölgelerinde kuru gıdadan et ve et ürünlerine, kırtasiyeden giyime bir lösemi ve kanser hastasının iyileşmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları içeren yardımları ulaştıran LÖSEV İyilikler Tırı'nda aileler, istediği ürünleri seçebiliyor. Lösemili ve kanserli çocuklar aileleriyle birlikte organizasyona katıldı. Ankara'dan yola çıkan LÖSEV İyilikler Tırı, Anadolu'nun en uzak şehirlerinden en ücra köylerine ulaşmanın, buradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunu yaşatmaya devam edecek. LÖSEV İyilikler Tırı'nın bundan sonraki duraklarında da hazır bulunacak, gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardımı LÖSEV'e kayıtlı aileler ihtiyaçlarına göre gönüllerince seçebilecek."

LÖSEV'in kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanserle savaşan ailelere hem maddi hem de manevi destekleri iletmeye devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "60 binden fazla kayıtlı ailesi ve 6 milyona yaklaşan gönüllüsüyle LÖSEV Türkiye'nin dört bir yanındaki kanser hastalarının daima yanında. Hem gönüllü olmak hem de bağış yapmak isteyenler www.losev.org.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler." ifadelerine yer verildi.