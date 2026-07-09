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Trabzon'da suni tohumlama çalışmaları sürüyor

Trabzon'da suni tohumlama çalışmaları sürüyor
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Trabzon'un Düzköy ilçesinde, jersey ırkı başta olmak üzere suni tohumlama yoluyla hayvan ıslahı ve süt verimini artırma hedefiyle istişare toplantısı düzenlendi. Proje kapsamında 8 ilçede kamu eliyle çalışmalar yürütülecek.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde suni tohumlama ile hayvan ıslahı ve jersey ırkı programı kapsamında istişare toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan'ın katılımıyla, Düzköy Belediyesi ile yapılacak protokol çerçevesinde başlayacak sığırlarda suni tohumlama uygulaması hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kaplan, Trabzon ve ilçelerinde hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirlerinin artırılması ve kırsalda yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başta jersey ırkı olmak üzere hayvan ırklarının suni tohumlama uygulamalarıyla ıslahının hedeflendiğini belirtti.

Kaplan, proje ile sığırlarda ıslah çalışmaları yürütülerek birim hayvandan elde edilen süt verimi ve gelirlerin artırılması, hayvancılığa yapılan yatırımların teşvik edilmesi ve büyükşehirlere iç göçün önlenerek tersine göçün desteklenmesi ile kayıtlı yetiştiricilik ve destekleme programlarından yararlanma oranlarının artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Trabzon'da suni tohumlama faaliyetlerinin personel tarafından Ortahisar, Akçaabat, Vakfıkebir, Arsin, Dernekpazarı, Tonya ve Yomra ilçelerinde aktif olarak yürütüldüğünü aktaran Kaplan, Düzköy ilçesinde suni tohumlama çalışmalarına başlanması ile 8 ilçede çalışmaların kamu eliyle yapılacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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