Haberler

Sürmene'de 184 Milyonluk Dev Yatırımın Temeli Atıldı

Sürmene'de 184 Milyonluk Dev Yatırımın Temeli Atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Bayraktar Bilim Merkezi, modern pazar yeri ve otopark projelerinin toplu temel atma töreni yapıldı. 268 tezgahlı pazar yeri, 126 araçlık otopark ve 12 dükkanın yer alacağı projenin 2027'de hizmete açılması planlanıyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Bayraktar Bilim Merkezi, pazar yeri ve otopark projelerinin toplu temel atma töreni gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin, ilçedeki Selçuk Bayraktar Caddesi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Bayraktar ailesinin çalışmasıyla Türkiye'nin üretimde dünyadaki konumunu önemli bir noktaya taşıdığını söyledi.

Yerel yönetimlerin istişare ederek kentteki sorunları tespit ettiğini belirten Şahin, bakanlıklar ve milletvekillerinin de desteğiyle kentte çeşitli yatırımların yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Sürmene Belediyesiyle birlikte pazar yeri ve otopark projesi için 184 milyon liralık ihale yaptıklarını belirterek 2027 yılında burayı hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

İlçedeki önemli bir ihtiyacı karşılamayı hedeflediklerini aktaran Genç, "Sürmene'de pazarlarımız caddenin üzerinde. Caddedeki trafik sıkışıklığı kadar oradaki ürünlerin sağlıklı oluşu da çok önemli. O nedenle seneye Sürmene'miz bu güzel yatırımla 268 tezgahlı modern bir pazar yerine ve 126 araçlık otoparka ve 12 adet satış dükkanına sahip olacak. Ayrıca çatısında enerji üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ise kapalı otopark ve pazar yeri projesi ile Bayraktar Bilim Merkezi'nin temelini atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Törene, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste

Yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 lise
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm

Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı

28 Şubat ruhu yeniden hortladı! Yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz

Kuracakları yeni ittifakın ismini de duyurdu: Herkesi bekliyoruz