Trabzon'da "Sosyal Girişimcilik" eğitimi düzenlendi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezince, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik 'Sosyal Girişimcilik' eğitimi verildi.

TTSO'da düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, girişimciliğin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir duruş ve sorumluluk alanı olduğunu belirtti.

Çelebi, iş hayatında aktif rol alan gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişim açısından yaşıtlarına kıyasla her zaman bir adım önde olacağını kaydetti.

TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da merkezin yürüttüğü çalışmalar ve sosyal girişimciliğe ilişkin bilgiler paylaştı.

Karbuz, sosyal girişimciliğin yalnızca yenilikçi fikirler üretmekle sınırlı olmayacağını sözlerine ekledi.