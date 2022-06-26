Trabzon'da 'renkli' yayla göçü; hayvanları süsleyip yola çıktılar, horon teptiler

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yöresel kıyafetler giyen Akpınar köyü sakinleri, sırtlarında çocukları olan beşikler ve süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla kemençe eşliğinde Büyük Oba Yaylası'na göç etti. Yağmur altında uzun bir yolculukla yaylaya ulaşanlar, düzenlenen 'Yayla Göçü Şenliği' ile horonlu kutlama yaptı.

Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar köyünde geleneksel yayla göçü, şenliğe dönüştürüldü. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen 'Yayla Göçü Şenliği'nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Şenlikte, yöresel kıyafetler giyen köylüler, sırtlarında içinde çocukları olan beşik ve yayıklarla, süsledikleri büyükbaş hayvanları ile birlikte Büyük Oba Yaylası'na doğru yola çıktı. Yaklaşık 300 kişi yolda molalar vererek kemençe eşliğinde horonlar oynadı, sohbet etti, alkışla tempo tuttu. Uzun bir yolculukla yaylaya ulaşan köylüler kemençe eşliğinde karşılandı, horonlarla kutlama yaptı.

Yaylacı Emine Bıyıklı ise,"Eskiden sabah namazı millet çözerdi hayvanları, 5-10 aile yola çıkardı. Kiminin arkasında beşik, kiminin arkasında büyük çanta olurdu. Derede kenarında otururduk. Çayımızı içer yemeğimizi yerdik. Çocuklarımızı sırtımızdaki beşiklerde taşırdık" ifadelerini kullandı.