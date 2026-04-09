Trabzon'da kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları yürütüyor. 10 araç ve 20 personel ile yapılan ilaçlama çalışmaları fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününün korunmasını amaçlıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen kahverengi kokarca zararlısına karşı sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına yol açan kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 10 araç ve 20 personelle destek sağlandığı, depo ve mesken gibi kapalı alanlarda ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

Kahverengi kokarca zararlısının fındığın yanı sıra birçok tarım ürününe ciddi zararlar verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Zararlının kışlaklardan çıkışından önce popülasyonun azaltılması amacıyla bina, mesken ve benzeri alanlarda ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara 10 ekiple destek veriyoruz. Yapılacak mücadele ile zararlı popülasyonunun düşürülmesi ve üreticilerimizin uğrayabileceği zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Hatice Diler
