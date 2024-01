Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, makamında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde, Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze : Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" ve Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu, "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" karelerini seçti.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ve Gazze saldırılarının 2023'e damga vurduğunu belirten Çelik, kendisinin de depremde Kahramanmaraş'ta görev yaptığını söyledi.

Depremzede olarak fotoğrafları görmenin tekrar o günleri hatırlattığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Benim için en çarpıcı olanı deprem fotoğrafları oldu. Her biri birbirinden ayrı, belki binlercesi vardır. Bu sadece bir kesimi. Daha sonra Gazze. Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı var. Orada her bir fotoğraf bir acı, bir hüzün, belki bir soykırıma da tanıklık ediyor. Bu anlamda da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu sene özellikle bu iki kategoride seçim yapmak zor. Her biri çarpıcı. Emeği geçen, bu fotoğrafları çeken, derleyen herkesin emeğine sağlık. İnşallah 2024 böyle acıların, felaketlerin olmadığı bir yıl olur. Sadece güzel anılar olan güzel, çarpıcı kategorilerde fotoğrafları seçeriz."