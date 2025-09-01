Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden 17 Yeni İş Makinesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 17 iş makinesi daha hizmete alındı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törende, kutsal bir iş olan belediyeciliğin çok büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Belediyeciliğin önemine işaret eden Karaismailoğlu, geçmiş yıllardaki belediyecilik örneklerini anlattı.

Trabzon'a geçen yıl 1,5 milyona yakın turist geldiğini, bu yıl rakamın daha da artacağını belirten Karaismailoğlu, şehre gelenlere ve burada yaşayanlara hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, "Milletimizin emaneti olan bütçeleri maalesef yanlış işlerde kullandılar. O yüzden biz işimize bakacağız, birileri kötülükleri meşrulaştırmaya çalışırken, bizler sürekli hizmetlerimizle gündem olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise altyapı ve yol konusundaki çalışmalara katkı sağlamak adına önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Geçen yıl 104 milyon lira maliyetli 18 iş makinesi aldıklarını belirten Genç, bugün de 17 iş makinesini hizmete alarak, iş makinesi sayısını 119'a çıkarttıklarını vurguladı.

Genç, göreve geldiği andan itibaren makine parkındaki imkan ve kabiliyetin yüzde 41 yükseldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugünkü teslimatımızla birlikte 160 milyonluk bir kısım daha finans olarak devreye alınmış oldu. Hep beraber el ele vereceğiz, 18 ilçemizde ve 716 mahallemizde güzel hizmetleri halkımızla buluşturacağız. Allah güzel hizmet yapmayı bizlere nasip eylesin. İş makinelerimiz Trabzon'umuza ve belediyemize hayırlı olsun."

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç'un da konuşma yaptığı törende, duaların ardından katılımcılar açılış kurdelesini kesti.