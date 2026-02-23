DOKAP, Trabzon'da 86,3 milyon lira hibe desteği verecek

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 4 projesine 86,3 milyon lira hibe desteği verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm, eğitim, tarım ve alt yapı alanlarında hazırlanan projelerin protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, projelerin onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacağını belirtti.

Trabzon için önemli gördükleri çalışmaları hayata geçireceklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Son 2-3 yıldır şehrimizde ve bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle özellikle fındık üreticilerimizin hasat sonrası kurutma sürecinde ciddi zorluklar yaşadıklarına hep birlikte şahit olduk. Hemşehrilerimizin fındıklarını kurutabilmek için Gümüşhane ve Bayburt illerine kadar gitmek zorunda kaldıkları olmuştur. Bu nedenle şehrimizin hem doğu hem de batı bölgesinde olmak üzere iki ayrı fındık kurutma tesisi projemiz bulunmaktadır. Bu yatırım için yaklaşık 15 milyon lira tutarında bir kaynak gerekmektedir."

Arsin Sahil Park Projesi kapsamında yapılacak çocuk kütüphanesini DOKAP desteğiyle yapacakları aktaran Genç, "Doğu Karadeniz bölgemizin tamamını ilgilendirmekle birlikte şehrimiz açısından da önem arz eden Yeşil Yol Projesi kapsamında Maçka Ocaklı, Lişer ve Şolma yayla yolu beton yol ve kanal yapım işi ile Kadıralak Yaylası yolu ve Çalköy-Çiğdemli-Düzköy bağlantısına ilişkin çalışmalarımızı sunduk. Hem çocuk kütüphanemizle hem fındık kurutma tesislerimizle hem de Yeşil Yol kapsamındaki çalışmalarımızla somut sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de Trabzon'un en güzel hizmetleri hak ettiğine inandıklarını belirterek, "Bu doğrultuda Trabzon Büyükşehir Belediyesi özelinde 4 proje için 86,3 milyon lira hibe desteği sağlayacağız. Projelerin toplam büyüklüğü 100 milyon lira civarında olup, bunun 86,3 milyon lirası hibe olarak karşılanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.