TPAO Batman Petrolspor, Eycan Kaya ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Eycan Kaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 52 Ordu Spor'dan Eycan Kaya (25) ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldı.

Kulüp binasında yapılan imza törenine, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Balaban ve Basın Sözcüsü Cemal Kaya katıldı.