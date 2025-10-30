Haberler

TP Petrol Dağıtım AŞ'de Akaryakıt Yüzünden Soruşturma: 3 Tutuklama

Güncelleme:
TP Petrol Dağıtım AŞ'nin EPDK'ya bildirdiği akaryakıt miktarının, rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yaptığı operasyonda eksik akaryakıt miktarının piyasa değerinin toplamda 1 milyar lira olduğu belirlendi.

Tp Petrol Dağıtım AŞ firmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirdiği Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının, rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22-24 Ekim'de STAR Rafineri'nin EPDK'ye bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

STAR Rafineri'nin, kendisi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla Antalya ve Hatay Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B, eski genel müdürü Ç.D, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z, Ş.H.Z. F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan H.G.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y'nin yurt dışında oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
