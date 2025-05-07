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Tosya'da ORKÖY Projesi Kapsamında 4 Traktör Teslim Edildi

Tosya'da ORKÖY Projesi Kapsamında 4 Traktör Teslim Edildi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ORKÖY projeleri çerçevesinde 4 traktör, Ekincik köyünden 4 aileye hibe. Her traktör için 1 milyon 100 bin lira kredi desteği sağlanacak. Üreticilere hayırlı olsun denildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ORKÖY projeleri kapsamında 4 traktör, sahiplerine teslim edildi.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, Ekincik köyünden 4 aileye 4 traktör teslim edeceklerini söyledi.

ORKÖY kredi desteği kapsamında her traktör için 1 milyon 100 bin lira kredi desteği verildiğini belirten Uyanık, şunları kaydetti :

"Verilen kredinin yüzde 20'si hibe olmak üzere geri kalanı 2 yıl ödemesiz 6 yıl eşit miktarlarda faizsiz olarak geri ödenecek. Tosya'da 2003-2024 yılları arasında bin123 aileye 93 milyon 17 bin 231 lira destek verilmiştir. 2025 yılında ise traktör, kabuk soyma makinesi, tomruk çekme vinci ve süt sığırcılığını kapsayan desteklemelerle 22 aileye 13 milyon 340 bin lira kredi desteği verilmiştir. Bunun 2 milyon 668 bin lirası hibe desteğidir. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Programa, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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