Üye Girişi
Haberler

Tosya'da Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi. Kermese yoğun katılım oldu ve el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra ilçeye özgü ürünler ve lezzetler de satışa sunuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Sekiler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmen, öğrenci ve velilerle kermesi düzenlediklerini söyledi.

Gazze'deki mazlum ve mağdur insanlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla hazırladıkları kermese yoğun katılım olduğunu belirten Demirci, "Tüm dünyanın gözü önünde sergilenen insanlık dışı gerçekleşen bu dramın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kermesimizde, el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra ilçemize has ürün ve lezzetler de satışa sunulmaktadır. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Kermese Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Demirci Tosya Gazze İnsan Hakları Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Alper Gezeravcı nereden uzaya gidecek? Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Alper Gezeravcı uzaya gitti mi? Türk astronot ne zaman, saat kaçta gidecek? Alper Gezeravcı kimdir, nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri! Alper Gezeravcı ne mezunu? MHP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI | 2024 MHP belediye başkan adayları listesi! MHP Uşak belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Uşak adayı açıklandı mı, kim oldu? MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? Gaddar oyuncuları kimler, konusu ne? Gaddar dizisi nerede çekiliyor? ANTALYASPOR – PENDİKSPOR CANLI: Antalyaspor – Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Pendikspor canlı yayın linki! BAŞAKŞEHİR – BOLUSPOR CANLI: Başakşehir – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Boluspor canlı yayın linki! Başakşehir - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir - Boluspor maçı nereden izlenir? Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye ne zaman, hangi tarihte uzaya gidecek? Protein yüksekliği neden olur? Protein neden yüksek çıkar, nasıl geçer?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title