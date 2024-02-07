Tosya'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile alt katı ahır olarak kullanılan 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Akbük köyünde Fikret Çaptır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Çaptır ve Servet İbiş'e ait samanlığa sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi ile köye Tosya Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.