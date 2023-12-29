Üye Girişi
Haberler

Toroslar'da Yılbaşı Öncesi Gıda Satışı Denetimi

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde fiyat etiketi ve gramaj denetimi gerçekleştirildi. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, fırın, pastane, kuruyemiş ve zincir marketlerde ürünlerin fiyatlarını ve hijyen koşullarını inceledi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçedeki fırın, pastane, kuruyemiş ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ürünlerin reyon ve kasa fiyatları inceleyen ekipler, hijyen denetimi de gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların yeni yıl öncesi sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerin sıklaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Toroslar Zabıta Mersin Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title