BAL'a yükselen Beyşehir temsilcisi Üzümlüspor şampiyonluğu kutladı

Konya Süper Amatör Küme Play-Off Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Beyşehir temsilcisi Tormet Üzümlüspor, başarısını düzenlenen şampiyonluk gecesiyle kutladı.

Üzümlü Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. BAL'a yükselmenin gururunu yaşayan yeşil-beyazlı camia, gece boyunca büyük bir coşku yaşadı.

Kupa töreninin ardından başlayan kutlamalarda meşaleler yakıldı, marşlar söylendi ve tezahüratlar meydanı doldurdu. Havai fişek gösterilerinin de yer aldığı programda canlı müzik eşliğinde eğlence doruğa ulaştı.