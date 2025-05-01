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Torino'da 1 Mayıs Yürüyüşünde İsrail, ABD ve AB Bayrakları Yakıldı

Torino'da 1 Mayıs Yürüyüşünde İsrail, ABD ve AB Bayrakları Yakıldı
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İtalya'nın Torino kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in saldırılarını protesto eden bir grup tarafından İsrail, ABD ve AB bayrakları yakıldı. İşçi sendikaları da düşük maaşlar ve artan iş kazalarını protesto etti.

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılan yürüyüşte, İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları yakıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin pek çok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş, gösteri ve konser gibi etkinlikler düzenlendi.

Torino kentindeki yürüyüşte de İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını protesto eden bir grup tarafından İsrail bayrağı yakıldı.

İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle ABD ve AB bayrakları da benzer şekilde ateşe verildi.

Bu arada, işçi sendikalarının farklı kentlerdeki yürüyüşlerinde maaşların düşük olması ve artan iş kazalarındaki ölümler protesto edildi.

Basındaki haberlerde, ülkede 2024 yılında 1090, bu yılın ilk 2 ayında ise 138 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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