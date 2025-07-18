Topuk Yaylası Göleti'ne 100 Bin Sazan Yavrusu Salındı

Topuk Yaylası Göleti'ne 100 Bin Sazan Yavrusu Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'ne, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında 100 bin sazan yavrusu salındı. Bu çalışma, yerel balıkçılığı geliştirmeyi ve gölet ekosisteminin dengede tutulmasını amaçlıyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Göleti'ne 100 bin sazan yavrusu salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından Topuk Yaylası Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Balıklandırma çalışmaları, iç su kaynaklarının balık popülasyonu açısından desteklenmesi, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla her yıl düzenli gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda Topuk Yaylası Göleti'nde gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki yerel balıkçılığın geliştirilmesine ve gölet ekosisteminin dengede tutulmasına katkı sağlayacak.

"Bölgeye hem sportif hem ekonomik katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, su kaynaklarının korunması ve verimli şekilde kullanılması adına balıklandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Uzun, Topuk Yaylası Göleti'ne bırakılan 100 bin pullu sazan yavrusunun, hem sportif hem de ekonomik anlamda bölge halkına katkı sağlayacağını aktararak, "Doğaya bırakılan sazanlar, çevreye uyum sağladıktan sonra ilerleyen yıllarda avlanabilir boyutlara ulaşacak. Bu süreçte vatandaşlara, göletteki ekolojik dengeyi korumaları ve balıkların gelişim sürecine saygı göstererek bilinçli avcılık yapmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor

Gelen görüntüler korkunç! Kimini kentin girişine astılar kimini de...
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok

Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.