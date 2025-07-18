Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Göleti'ne 100 bin sazan yavrusu salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından Topuk Yaylası Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Balıklandırma çalışmaları, iç su kaynaklarının balık popülasyonu açısından desteklenmesi, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla her yıl düzenli gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda Topuk Yaylası Göleti'nde gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki yerel balıkçılığın geliştirilmesine ve gölet ekosisteminin dengede tutulmasına katkı sağlayacak.

"Bölgeye hem sportif hem ekonomik katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, su kaynaklarının korunması ve verimli şekilde kullanılması adına balıklandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Uzun, Topuk Yaylası Göleti'ne bırakılan 100 bin pullu sazan yavrusunun, hem sportif hem de ekonomik anlamda bölge halkına katkı sağlayacağını aktararak, "Doğaya bırakılan sazanlar, çevreye uyum sağladıktan sonra ilerleyen yıllarda avlanabilir boyutlara ulaşacak. Bu süreçte vatandaşlara, göletteki ekolojik dengeyi korumaları ve balıkların gelişim sürecine saygı göstererek bilinçli avcılık yapmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.