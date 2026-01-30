Haberler

Tokyo Camisi'nin halıları yine Manisa'da dokundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo Camisi'nde kullanılmak üzere Manisa'nın Demirci ilçesinde 26 yıl aradan sonra yeniden dokunan 800 metrekarelik halıların döşeme çalışmalarına başlandı. El emeğiyle üretilen halılar, ramazan ayı öncesinde ibadete hazır hale getirilecek.

TOKYO Camisi'nin halıları, 26 yıl sonra yine Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu. Dokuma ve desen çalışmalarının tamamlanmasının ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gönderilen yaklaşık 800 metrekarelik halının döşeme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Cami ve otel halıcılığında Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında gösterilen Demirci ilçesinde tarihi camiler ve farklı mabetler için özel halı üretimleri yapılıyor. Bu kapsamda Tokyo Camisi'nin yenilenen halıları için Demirci'de desen ve dokuma çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 800 metrekare olarak hazırlanan cami halısının üretiminin ardından sevkiyatı gerçekleştirilirken, Tokyo Camisi'nde döşeme çalışmalarına başlandı. El emeği ve geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan halının, ramazan ayı öncesinde tamamen döşenerek ibadete hazır hale getirileceği bildirildi.

'HALIYI YENİDEN DOKUDUK'

Halı firması yöneticisi Ali Rıza Özkul, yaptığı açıklamada, Tokyo Camisi için 2000 yılında dokunan halının yıllar sonra yenilenmesine karar verildiğini belirtip, "2000 yılında Tokyo Camisi'ne uyguladığımız aynı renk ve desenle halıyı yeniden dokuduk. Kullanılan desen Osmanlı dönemine ait Rumi deseni. Bu desen Ayasofya Camisi'nde de kullanılmıştır" dedi.

Renk düzenlemesinde ördekbaşı yeşil ve ayak basma alanlarında bordo rengin tercih edildiğini dile getiren Özkul, yün boyamada en kaliteli reaktif boyaların kullanıldığını ifade etti. Demirci'de dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını belirten Özkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimlerimiz yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tokyo Camisi'nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldı. Zelanda yünü karışımlı bu halılar, gramaj olarak en uygun olduğu için yıllardır tercih ediliyor."

'ALEV ALMAZ VE YANMAZ ÖZELLİKTE'

Özkul, Demirci'de dokunan halıların Türkiye'de birçok tarihi camide kullanıldığını belirterek, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Eminönü Yeni Camii, Sivas Divriği Ulu Camii ve Edirne Selimiye Camii'nin halılarının da Demirci'de dokunarak döşendiğini söyledi. Demirci halılarının alev almaz ve yanmaz özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Özkul, "Kullanılan özel yün ve dokuma sistemi sayesinde cami ve otel halılarımız alev almaz ve yanmaz özelliktedir. Ayrıca yünün harmanlanması ve dokumada uyguladığımız özel yöntemle güve yemez özelliğe sahip olan halılarımız uzun yıllar camilerde ve otellerde kullanılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı