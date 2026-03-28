Haberler

İzmir merkezli "sahte internet siteleri" üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 25 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli 19 ilde yapılan operasyonda, TOKİ projesine başvurmak isteyen kişileri dolandıran 25 şüpheli tutuklandı. Sahte internet siteleri üzerinden kişisel bilgilerini ele geçiren şüphelilerin 100 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İzmir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sosyal konut projesine başvurmak isteyen kişileri sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "TOKİ başvurularında" e-Devlet görünümünde hazırlanan sahte sitelere yönlendirdikleri mağdurları kişisel bilgilerini ele geçirerek dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin bu yöntemle kentte 18 kişiden 1 milyon 44 bin 660 lira, ülke genelinde ise yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

