Tokat Valisi Abdullah Köklü, TOGÜ'yü Ziyaret Etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Köklü, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Köklü ve Yılmaz, daha sonra TOGÜ Mutfağı gezerek, mutfak, pastane, ekmek üretim alanı, ekşi mayalı ve glütensiz ürünler ile çikolata üretim bölümlerini ziyaret etti. Vali Köklü, serada yürütülen üretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Üniversitenin tarım alanındaki çalışmaları ve üretim yöntemleri hakkında bilgi alarak projelerin kent ve bölge ekonomisine katkılarını değerlendirdi.

Koyunculuk tesisini gezen Vali Köklü, üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili de detaylı bilgiler edindi.

Rektör Yılmaz, Karakaya koyunu projesi ile ilgili bilgi aktararak "Tescilli Karayaka koyununu ıslah projesiyle yerli ırkı koruyup üretimini Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz." dedi.