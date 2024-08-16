Üye Girişi
Haberler

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesini ziyaret ederek yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köklü, Niksar Belediyesi'ni ziyaret edip, belediye başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı ve esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca, kamu yatırımları olan kültür merkezi, kütüphane ve spor salonu inşaatları ile yüzme havuzunu yerinde inceledi. Vali Köklü, Niksar Tarihi Roma Arsenal'ini gezdi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesini ziyaret etti.

Vali Köklü, ilk olarak Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret ederek ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Beraberindeki heyet ile birlikte Niksar Belediyesi'ni ziyaret edip, belediye başkanlığının çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'ndan bilgi alarak Niksar tarihi Arasta Çarşısı'nda bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yapımı devam eden kamu yatırımları olan kültür merkezi, kütüphane ve spor salonu inşaatları ile yapımı tamamlanarak hizmete açılan yüzme havuzunu yerinde inceleyen Köklü, ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Vali Köklü son olarak Niksar Tarihi Roma Arsenal'ini gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Belediyesi Abdullah KÖKLÜ Niksar Roma Spor Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi... 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?
title