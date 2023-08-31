Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçede durdurulan bir araçta yapılan aramada satışa hazır halde 11 adet alüminyum folyoya sarılmış 32,36 gram eroin, 10 adet methadon hap ele geçirildi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından yapılan operasyonda ise bir araçta 99 adet sentetik ecza, 1 adet yarısı içilmiş esrar maddesi bulundu. 2 ayrı operasyonda 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde uyuşturucu satıcılarının yakınları basın mensuplarına görüntü aldıkları için 'çekme lan' diyerek bağırıp saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri basın mensuplarına bağıran kişiyi adliye bahçesinden dışarı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden Hasan Serdar ve Mustafa Karaca mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)