Tokat'ta Kaldırımda El Bombası İhbarı

TOKAT'ta kaldırımda 'el bombası' diye ihbar edilen cismin, konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi.

TOKAT'ta kaldırımda 'el bombası' diye ihbar edilen cismin, konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi.

Olay, saat 12.00 sırlarında Yeşilırmak Mahallesi, Orkide Sokak'ta yaşandı. Yoldan geçen vatandaşlar kaldırımda şüpheli bir cisim fark etti. El bombası zannettikleri cisim için 112'ye ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli cismi inceledikten sonra, fünye yerleştirdi. Patlatılan cismin konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi. (DHA)