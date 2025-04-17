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Tokat'ta İhaleye Fesat Karıştıran 7 Kişi Gözaltına Alındı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir müdür, 3 şef, 2 memur ve 1 işçi bulunuyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen 7 kişi tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan bir müdür, 3 şef, 2 memur ve 1 işçi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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