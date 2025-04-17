Tokat'ta İhaleye Fesat Karıştıran 7 Kişi Gözaltına Alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen 7 kişi tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan bir müdür, 3 şef, 2 memur ve 1 işçi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.