Tokat'ta İhaleye Fesat Karıştıran 7 Kişi Gözaltına Alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir müdür, 3 şef, 2 memur ve 1 işçi bulunuyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen 7 kişi tespit edildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan bir müdür, 3 şef, 2 memur ve 1 işçi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel