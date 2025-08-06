Tokat'ta Gönüllülük Faaliyetleri Değerlendirildi

Tokat'ta Gönüllülük Faaliyetleri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Tokat'a gelen gönüllü gençler ve uluslararası öğrenciler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz, gönüllülük bilincinin önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2014 yılında hayata geçirilen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Tokat'a gelen gönüllü gençler, uluslararası öğrenciler ve Tokat Gençlik Merkezi liderleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette 5'i yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere toplam 45 öğrencinin yer aldığı grup, Tokat'ta yürüttükleri gönüllülük faaliyetleri hakkında Yılmaz'la bilgi paylaşımında bulundu.

Yılmaz, gönüllülük bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin gönüllü çalışmalara katılımı, hem bireysel gelişimlerine katkı sağlar hem de toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirir. Bu anlamlı proje kapsamında Tokat'ta bulunmanız bizler için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Manisa'da neler oluyor? Ferdi Zeyrek'in eşiyle ilgili iddialar il başkanını kızdırdı

Ferdi Zeyrek'in eşine kapıları kapattı: Ahde vefa diye....
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.