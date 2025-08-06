Tokat'ta Gönüllülük Faaliyetleri Değerlendirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2014 yılında hayata geçirilen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Tokat'a gelen gönüllü gençler, uluslararası öğrenciler ve Tokat Gençlik Merkezi liderleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette 5'i yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere toplam 45 öğrencinin yer aldığı grup, Tokat'ta yürüttükleri gönüllülük faaliyetleri hakkında Yılmaz'la bilgi paylaşımında bulundu.

Yılmaz, gönüllülük bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin gönüllü çalışmalara katılımı, hem bireysel gelişimlerine katkı sağlar hem de toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirir. Bu anlamlı proje kapsamında Tokat'ta bulunmanız bizler için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.