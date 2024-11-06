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Tokat'ta Geleneksel El Sanatları Sunumu

Tokat'ta Geleneksel El Sanatları Sunumu
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Tokat'ta düzenlenen programda, gelenek dokumacılık ve yazmacılık sanatı üzerine sunum yapıldı. OKA Genel Sekteri Mehlika Dicle, Tokat'ın tarihsel tekstil ve bakır ihracatı üzerindeki etkilerini vurguladı.

Tokat'ta, "Zamanı aşan doku, desenlerdeki gelenek dokumacılık ve yazmacılık sanatı" sunumu düzenlendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekteri Mehlika Dicle, Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleşen programdaki konuşmasında, Tokat Sulusokak'ta çok fazla eserin projelendirilmesine destek olduklarını söyledi.

Geleneksel el sanatlarının ticarileşmesi, farklı yorumlanması için neler yapabilecekleriyle ilgili Dilek Hanif ile Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ettiklerini anlatan Dicle, "Bundan sonra ne yapabileceklerimizi sizlerle beraber istişare etmek üzere buradayız. Tokat, zamanında bir bakır ve tekstil ihracat merkeziydi. İhracatını kalbi de aslında bu bölgedeydi. Bu o dönemden gelen ihracat ürünlerinin günümüze yansımasıyla ilgili burada olmak bizim için çok anlamlı." dedi.

Programda Dilek Hanif de dokumacılık ve yazmacılık sanatı üzerine sunum yaptı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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