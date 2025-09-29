Haberler

Tokat'ta Domates Hasadı Devam Ediyor: Fiyatlar Artış Gösterdi

Tokat'ın Pazar ilçesinde domates hasadı sürerken, üreticilerden Samet Uslu, 140 dönümlük alanda domates ve biber yetiştirdiklerini bildirerek, hasat dönemindeki fiyat artışını ve üretim planlarını açıkladı.

Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor.

Pazar ilçesinde domates üretimi yapan Samet Uslu, AA muhabirine, 140 dönümlük alanda domates ve biber yetiştirdiklerini söyledi.

Uslu, 50 dönümlük alanda domates üretimi yaptıklarını belirterek, "Domateste bakım olursa o senin elindeki bir şey. Dönümden 15 tona kadar domates alıyoruz, ortalama 10-12 ton arasında." dedi.

Daha önce Kazova'nın domatesin merkezi olduğunu, sırık domatesin de ekilişi fazla olduğunu ancak 8 yıldır üretilmediğini ifade eden 30 yıllık çiftçi Uslu, "Önceden yer domatesi de vardı. Şimdi Kazova'da mısır ve barbunya ağırlıklı ekim yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Samet Uslu, hasat süresince yaklaşık 3 ay boyunca 10 kişi çalıştırdığını belirterek, "Domatesin hasadına başladığımız günlerde kilosu 10 liraydı, şu anda 13 liraya çıktı. Hasadın son dönemindeyiz, ürün biraz azaldı. Ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi'ne çalışıyoruz, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz. Benden şu anda 30 kişi ekmek yiyor, 40'a yakın kişiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Pazar ilçesinde 2024 yılında 50 domates üreticisi 2 bin 500 dekarlık alandan yaklaşık 10 bin ton domates hasadı yaptı. 2025 yılında ise 53 domates üreticisi 3 bin dekarlık alandan yaklaşık 12 bin ton domates hasadı bekliyor.

