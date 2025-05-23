Tokat'ta 800 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta 800 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta girdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, Ankara ve Kayseri'de yakalandı. 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOKAT'ta girdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın 4 şüpheli, Ankara ve Kayseri'de yakalandı, 2'si tutuklandı.

20 Mayıs'ta Perakende Mahallesi'ndeki bir eve giren 4 kişi, yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtı. İhbarla harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3'ü kadın 4 şüphelinin Kayseri'den geldiğini belirledi. Şüphelilerden kadın S.E. ile erkek B.Y., Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir otomobil içerisinde çalınan ziynet eşyaları ile A.T. ve S.Ç. isimler kadınlar da Ankara'da yakalandı. Tokat'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E. ile B.Y. tutuklanırken, A.T. ve S.Ç. yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morgan Stanley, Merkez Bankası faiz konusunda kararını değiştirebileceğini yorumladı

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir"
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.