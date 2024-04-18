Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

TOKAT - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.